Nu Skin Enterprises, Inc., kişisel bakım ürünleri ve besin takviyeleri geliştiren ve satan bir Amerikan çok düzeyli pazarlama şirketidir. Nu Skin ve Pharmanex markaları altında şirket, ürünlerini yaklaşık 1,2 milyon bağımsız distribütörden oluşan bir ağ aracılığıyla 54 pazarda satmaktadır.

Web Sitesi: nuskin.com

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