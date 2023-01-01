Veepee, ürünleri çevrimiçi flaş satışlarla satan bir Fransız perakendeci şirketidir. 2011 yılında 10. yılını kutlayan site, online ortamda tasarımcı markaların sadece üyelere özel %50'den %70'e varan indirimli fiyatlarla satışına ev sahipliği yapmak üzere geliştirildi.

Web Sitesi: veepee.com

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