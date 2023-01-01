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Marketo, Inc., merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan yazılım şirketidir. Marketo, hesap tabanlı pazarlama ve SEO ve içerik oluşturma dahil diğer pazarlama hizmetleri ve ürünleri için pazarlama otomasyon yazılımı geliştirir ve satar. Marketo, teknolojiden yüksek öğrenime kadar çeşitli sektörlerde büyük işletmelerden hızla büyüyen küçük işletmelere kadar destekler. 2018 yılında Marketo, Adobe Inc. tarafından satın alındı.

Web Sitesi: marketo.com

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