Amazon'un bir yan kuruluşu olan Whole Foods Market IP, Inc., merkezi Austin, Texas'ta bulunan ve hidrojene yağlar, yapay renkler, tatlar ve koruyucu maddeler içermeyen ürünler satan çok uluslu bir Amerikan süpermarket zinciridir.

Web Sitesi: wholefoodsmarket.com

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