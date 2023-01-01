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Whole Foods Market

Whole Foods Market

wholefoodsmarket.com

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Amazon'un bir yan kuruluşu olan Whole Foods Market IP, Inc., merkezi Austin, Texas'ta bulunan ve hidrojene yağlar, yapay renkler, tatlar ve koruyucu maddeler içermeyen ürünler satan çok uluslu bir Amerikan süpermarket zinciridir.

Web Sitesi: wholefoodsmarket.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Whole Foods Market ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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