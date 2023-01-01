AT&T Inc., Delaware'e kayıtlı ancak genel merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan Whitacre Tower'da bulunan çok uluslu bir Amerikan holding şirketidir. Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi ve ABD'deki en büyük cep telefonu hizmetleri sağlayıcısıdır.

Web Sitesi: att.com

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