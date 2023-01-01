Honda Motor Company, Ltd., merkezi Minato, Tokyo, Japonya'da bulunan, otomobil, motosiklet ve güç ekipmanı üreten, halka açık çok uluslu bir Japon holdingidir.

Web Sitesi: global.honda

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