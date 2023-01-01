Genellikle Kia olarak bilinen Kia Corporation, merkezi Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunan Güney Koreli çok uluslu bir otomobil üreticisidir. 2019 yılında 2,8 milyondan fazla araç satışıyla ana şirketi Hyundai Motor Company'den sonra Güney Kore'nin ikinci büyük otomobil üreticisidir.

Web Sitesi: kia.com

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