Yaygın olarak Audi olarak anılan Audi AG, merkezi Ingolstadt, Bavyera, Almanya'da bulunan lüks araç üreten bir Alman otomotiv üreticisidir. Ana şirketi Volkswagen Grubu'nun bir yan kuruluşu olan Audi, dünya çapında dokuz üretim tesisinde araç üretiyor.

Web Sitesi: audi.com

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