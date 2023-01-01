Automobili Lamborghini S.p.A., merkezi Sant'Agata Bolognese'de bulunan bir İtalyan markası ve lüks spor otomobil ve SUV üreticisidir. Şirket, yan kuruluşu Audi aracılığıyla Volkswagen Grubu'na aittir.

Web Sitesi: lamborghini.com

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