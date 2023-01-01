FinecoBank veya sadece Fineco olarak bilinen FinecoBank S.p.A., çevrimiçi aracılık konusunda uzmanlaşmış bir İtalyan bankasıdır. 1999 yılında perakende yatırımcılara yönelik Fineco Çevrimiçi hizmetiyle faaliyete geçen Fineco, 2014 yılında halka açık bir şirket haline geldi ve 2019 yılından bu yana UniCredit bankacılık grubundan bağımsızdır.

Web Sitesi: finecobank.com

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