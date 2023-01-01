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Volvo Cars, merkezi Torslanda, Göteborg'da bulunan İsveçli çok uluslu lüks araç üreticisidir. Şirket SUV'lar, istasyon vagonları ve sedanlar üretiyor. Şirketin ana pazarlama argümanları güvenlik ve İsveç mirası ve tasarımıdır.

Web Sitesi: volvocars.com

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