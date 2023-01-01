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Volvo

Volvo

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Volvo Cars, merkezi Torslanda, Göteborg'da bulunan İsveçli çok uluslu lüks araç üreticisidir. Şirket SUV'lar, istasyon vagonları ve sedanlar üretiyor. Şirketin ana pazarlama argümanları güvenlik ve İsveç mirası ve tasarımıdır.

Web Sitesi: volvocars.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Volvo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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