Bayerische Motoren Werke AG, genel olarak BMW olarak anılır, merkezi Münih, Bavyera, Almanya'da bulunan, lüks araç ve motosiklet üreten çok uluslu bir Alman kurumsal üreticisidir.

Web Sitesi: bmw.com

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