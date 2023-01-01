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Volkswagen, merkezi Wolfsburg, Aşağı Saksonya, Almanya'da bulunan bir Alman motorlu araç üreticisidir. 1937 yılında ikonik Beetle'ıyla tanınan Alman İşçi Cephesi tarafından kurulan bu marka, 2016 ve 2017 yıllarında dünya çapındaki satışlara göre en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen Grubu'nun amiral gemisi markasıdır.

Web Sitesi: vw.com

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