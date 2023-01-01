Yaygın olarak Doc Martens, Docs veya DMs olarak da bilinen Dr. Martens, merkezi İngiltere'nin Northamptonshire eyaletinin Wellingborough bölgesindeki Wollaston'da bulunan, Almanya merkezli bir İngiliz ayakkabı ve giyim markasıdır.

Web Sitesi: drmartens.com

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