JD Sports, günlük gündelik görünümünüzü göz alıcı yeni boyutlara taşımak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Nike, Adidas gibi markaların en yeni ayakkabılarını satın alın ... JD Sports Fashion plc, daha yaygın olarak JD Sports veya JD olarak bilinir, merkezi Bury, Greater Manchester, İngiltere'de bulunan ve Birleşik Krallık, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Yeni Zelanda ve Avustralya'da mağazaları bulunan bir İngiliz spor-moda perakende şirketidir.

Web Sitesi: jdsports.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JD Sports ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.