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Xero

Xero

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Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofisi (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane ve Perth), Birleşik Krallık'ta üç ofisi (Londra, Manchester ve Milton Keynes), üç ofisi bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (Denver, San Francisco ve New York) ofislerin yanı sıra Kanada, Singapur, Hong Kong ve Güney Afrika'daki ofisler. Xero'nun ürünleri, hizmet olarak yazılım (SaaS) modelini temel alır ve abonelikle satılır. abone tarafından yönetilen şirket varlıklarının türüne ve sayısına bağlıdır. Ürünleri 180'den fazla ülkede kullanılmaktadır.

Web Sitesi: xero.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Xero ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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