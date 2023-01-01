Christian Connection, Birleşik Krallık ve İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Singapur ve Hong Kong'daki bekar Hıristiyanları hedefleyen çevrimiçi bir flört hizmetidir. Christian Connection, Londra, Birleşik Krallık merkezli Widernet Communications Ltd'nin sahibi ve işletmecisidir.

Web Sitesi: christianconnection.com

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