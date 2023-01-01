WebCatalog
Pure

Pure

pure.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pure çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PURE, meraklı yaratıcıların kendilerinin en eğlenceli versiyonlarını göstermeleri için bir flört uygulamasıdır. Arzularınızda açık, niyetlerinizde dürüst ve sınırlarınızın net olduğu bir alandır. Güvenli, destekleyici ve utançtan uzak bir alanda yeni heyecan verici deneyimler yaratmak ve keşfetmek için benzer düşüncelere sahip varlıklarla bağlantı kurun. Tutkularınızın serbest kalmasına ve kalbinizin çılgına dönmesine izin verin!

Web Sitesi: pure.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pure ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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