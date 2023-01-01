Paylaşmak. Keşfetmek. Sen Ol. Flip, meraklı zihinlerin video paylaşmak, topluluk oluşturmak ve birlikte öğrenmek için güvenli, küçük gruplar halinde bağlantı kurduğu, Microsoft'tan ücretsiz bir video tartışma uygulamasıdır.

Web Sitesi: flip.com

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