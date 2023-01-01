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Koofr

Koofr

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Web Sitesi: koofr.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Koofr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Koofr, ömür boyu ücretsiz depolama alanı ve birden fazla bulut hesabını (Dropbox, Google Drive, OneDrive) ve kişisel depolarınızı bağlama seçenekleriyle güvenli AB tabanlı bulut depolama alanı sunar. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi saklamanın, bunlara erişmenin ve paylaşmanın daha iyi bir yolunu keşfedin. Ücretsiz hesabınızı hemen alın!

Web Sitesi: koofr.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Koofr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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