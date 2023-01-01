Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Koofr, ömür boyu ücretsiz depolama alanı ve birden fazla bulut hesabını (Dropbox, Google Drive, OneDrive) ve kişisel depolarınızı bağlama seçenekleriyle güvenli AB tabanlı bulut depolama alanı sunar. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi saklamanın, bunlara erişmenin ve paylaşmanın daha iyi bir yolunu keşfedin. Ücretsiz hesabınızı hemen alın!

Web Sitesi: koofr.net

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