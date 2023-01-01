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Amazon Photos

Amazon Photos

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Web Sitesi: amazon.com

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Amazon Photos, fotoğraflarınız ve videolarınız için güvenli çevrimiçi yedekleme sunar. Bu ücretsiz çevrimiçi depolama uygulaması, önemli fotoğraflarınızı doğrudan telefonunuzda saklamanıza, görüntülemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Prime üyeler sınırsız tam çözünürlüklü fotoğraf depolama alanına ve 5 GB video depolama alanına sahip olur. Diğer herkes fotoğraf ve videolar için 5 GB alır. Tam çözünürlüklü fotoğraf ve videoları özel olarak bir araya toplamak ve paylaşmak için Gruplar özelliğini kullanın. Fotoğraflarınızı hemen hemen her telefon, tablet veya bilgisayarda görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz ve Fire TV, Echo Show veya Echo Spot'unuzda bir ekran koruyucu ayarlayabilirsiniz.

Web Sitesi: amazon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazon Photos ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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