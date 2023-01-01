Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AirDroid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Android telefona/tablete bilgisayardan uzaktan ve güvenli bir şekilde erişin. SMS'i, dosyaları, fotoğrafları ve videoları, WhatsApp, Line, WeChat ve daha fazlasını bilgisayarda yönetin.

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