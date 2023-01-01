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AirDroid

AirDroid

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Web Sitesi: airdroid.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AirDroid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Android telefona/tablete bilgisayardan uzaktan ve güvenli bir şekilde erişin. SMS'i, dosyaları, fotoğrafları ve videoları, WhatsApp, Line, WeChat ve daha fazlasını bilgisayarda yönetin.

Web Sitesi: airdroid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AirDroid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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