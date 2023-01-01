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myQNAPcloud

myQNAPcloud

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Web Sitesi: myqnapcloud.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde myQNAPcloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

myQNAPcloud, QNAP cihazlarınıza uzaktan bağlanmanız ve dosyalarınızı güvenli bir şekilde paylaşmanız için QNAP tarafından sağlanan bir bulut hizmetidir. QNAP cihazlarınız için kendi İnternet ana bilgisayar adınıza sahip olabilir ve ayrıca yönlendiricinizi manuel olarak yapılandırmanıza gerek kalmadan verilerinize uzaktan erişebilirsiniz.

Web Sitesi: myqnapcloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, myQNAPcloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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