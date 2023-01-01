Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

myQNAPcloud, QNAP cihazlarınıza uzaktan bağlanmanız ve dosyalarınızı güvenli bir şekilde paylaşmanız için QNAP tarafından sağlanan bir bulut hizmetidir. QNAP cihazlarınız için kendi İnternet ana bilgisayar adınıza sahip olabilir ve ayrıca yönlendiricinizi manuel olarak yapılandırmanıza gerek kalmadan verilerinize uzaktan erişebilirsiniz.

Web Sitesi: myqnapcloud.com

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