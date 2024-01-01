Viur, veritabanlarına, hizmetlere ve dosyalara bağlanmak, verileri keşfetmek, ölçümler ve KPI'ler oluşturmak ve bunları ekiple paylaşmak için kolay ve hızlı bir yol sunar. Tüm bunlar, şirket güvenlik duvarının arkasında bile verilere erişebilen bir SaaS bulut çözümünde. Veri kaynaklarına bağlanmak ve öngörüler oluşturmak için ileri düzeyde teknik uzmanlık veya programlama dilleri bilgisi gerekmez.

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Web Sitesi: viurdata.com

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