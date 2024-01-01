WebCatalog

Viur

Viur

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: viurdata.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Viur çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Viur, veritabanlarına, hizmetlere ve dosyalara bağlanmak, verileri keşfetmek, ölçümler ve KPI'ler oluşturmak ve bunları ekiple paylaşmak için kolay ve hızlı bir yol sunar. Tüm bunlar, şirket güvenlik duvarının arkasında bile verilere erişebilen bir SaaS bulut çözümünde. Veri kaynaklarına bağlanmak ve öngörüler oluşturmak için ileri düzeyde teknik uzmanlık veya programlama dilleri bilgisi gerekmez.

Kategoriler:

Productivity
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: viurdata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Viur ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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