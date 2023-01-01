WebCatalog

Datadog

Datadog

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: datadoghq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Datadog çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Datadog, SaaS tabanlı bir veri analizi platformu aracılığıyla sunucuların, veritabanlarının, araçların ve hizmetlerin izlenmesini sağlayan, bulut ölçekli uygulamalara yönelik bir izleme hizmetidir.

Web Sitesi: datadoghq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Datadog ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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