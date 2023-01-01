Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Datadog çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Datadog, SaaS tabanlı bir veri analizi platformu aracılığıyla sunucuların, veritabanlarının, araçların ve hizmetlerin izlenmesini sağlayan, bulut ölçekli uygulamalara yönelik bir izleme hizmetidir.

Web Sitesi: datadoghq.com

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