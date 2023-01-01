Python Not Defterlerini veri uygulamalarına dönüştürün. Mineo, verilerinizi keşfetmenizi, Python destekli dizüstü bilgisayarları temel alan veri uygulamaları oluşturmanızı ve dağıtmanızı sağlayan bir platformdur.

Web Sitesi: mineo.app

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