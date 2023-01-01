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Supernotes

Supernotes

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Web Sitesi: supernotes.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Supernotes çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Not almanın ve arkadaşlarınızla işbirliği yapmanın en hızlı yolu. Markdown, LaTeX, resimler, emojiler ve daha fazlasıyla not kartları oluşturun. Ücretsiz başlayın!

Web Sitesi: supernotes.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Supernotes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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