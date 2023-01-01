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Annotate.tv

Annotate.tv

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Web Sitesi: annotate.tv

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Annotate.tv çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

YouTube'da öğreniminizi optimize edin. Videolarla ilgili notlar alın ve önemli çıkarımları yakalayın. Bunları PDF'ye aktarın ve işaretleyin.

Web Sitesi: annotate.tv

Yasal Uyarı: WebCatalog, Annotate.tv ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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