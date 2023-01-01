WebCatalog
Screenapp

Screenapp

screenapp.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Screenapp çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çevrimiçi Ekran Kaydedici Ekibinizle paylaşmak üzere yapay zeka ile ekranınızı zahmetsizce kaydedin, videoları metne dönüştürün, özetleyin ve toplantılarınızın ve iş akışlarınızın notlarını alın.

Web Sitesi: screenapp.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Screenapp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Bubbles

usebubbles.com

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grain.com

CloudApp

CloudApp

getcloudapp.com

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