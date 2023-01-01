Çevrimiçi Ekran Kaydedici Ekibinizle paylaşmak üzere yapay zeka ile ekranınızı zahmetsizce kaydedin, videoları metne dönüştürün, özetleyin ve toplantılarınızın ve iş akışlarınızın notlarını alın.

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