Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RecordCast, ekrandan video kaydetmenize ve videonuzu düzenlemenize yardımcı olan hepsi bir arada ekran kaydedici ve video düzenleyicidir. Herhangi bir yazılım veya uzantı indirmeden, istediğiniz zaman tüm ekranı, belirli uygulama penceresini veya tarayıcı sekmesini kaydedebilirsiniz.

Web Sitesi: recordcast.com

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