WebCatalog

RecordCast

RecordCast

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Web Sitesi: recordcast.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RecordCast çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RecordCast, ekrandan video kaydetmenize ve videonuzu düzenlemenize yardımcı olan hepsi bir arada ekran kaydedici ve video düzenleyicidir. Herhangi bir yazılım veya uzantı indirmeden, istediğiniz zaman tüm ekranı, belirli uygulama penceresini veya tarayıcı sekmesini kaydedebilirsiniz.

Web Sitesi: recordcast.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RecordCast ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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