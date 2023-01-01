WebCatalog

GitHub Web Editor

GitHub Web Editor

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Web Sitesi: github.dev

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde GitHub Web Editor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Web tabanlı düzenleyici, tamamen tarayıcınızda çalışan yeni, hafif bir düzenleme deneyimi sunar. Web düzenleyiciyi kullanarak GitHub'daki dosyalar ve kaynak kodu depolarında gezinebilir ve kod değişiklikleri yapıp gerçekleştirebilirsiniz. Düzenleyicide herhangi bir depo, çatal veya çekme isteğini açabilirsiniz. Web tabanlı düzenleyici GitHub.com'da herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Web tabanlı düzenleyici, Visual Studio Code'un arama, sözdizimi vurgulama ve kaynak kontrol görünümü gibi pek çok avantajını sağlar. Kendi Visual Studio Code ayarlarınızı düzenleyiciyle paylaşmak için Ayarlar Eşitleme'yi de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Visual Studio Code belgelerindeki Ayarlar Eşitleme kılavuzuna bakın. Web düzenleyicisi tamamen tarayıcınızın sanal alanında çalışır. Depoyu klonlamaz, bunun yerine hizmetlerin API'lerini doğrudan tarayıcınızdan çağırarak kodunuzu yükler. Çalışmanız siz taahhüt edene kadar tarayıcının yerel deposuna kaydedilir. Herhangi bir yeni çalışmanın kalıcı olması için değişikliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İlişkili bir bilgi işlem olmadığından kodunuzu oluşturup çalıştıramayacak veya entegre terminali kullanamayacaksınız. Extensionspanel'de yalnızca web'de çalışabilen uzantıların bir alt kümesi görünür ve kurulabilir. Benzer şekilde, web'de belirli programlama dillerine yönelik destek daha sınırlı olabilir.

Web Sitesi: github.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, GitHub Web Editor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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