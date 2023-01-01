GitHub Web Editor

Web tabanlı düzenleyici, tamamen tarayıcınızda çalışan yeni, hafif bir düzenleme deneyimi sunar. Web düzenleyiciyi kullanarak GitHub'daki dosyalar ve kaynak kodu depolarında gezinebilir ve kod değişiklikleri yapıp gerçekleştirebilirsiniz. Düzenleyicide herhangi bir depo, çatal veya çekme isteğini açabilirsiniz. Web tabanlı düzenleyici GitHub.com'da herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Web tabanlı düzenleyici, Visual Studio Code'un arama, sözdizimi vurgulama ve kaynak kontrol görünümü gibi pek çok avantajını sağlar. Kendi Visual Studio Code ayarlarınızı düzenleyiciyle paylaşmak için Ayarlar Eşitleme'yi de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Visual Studio Code belgelerindeki Ayarlar Eşitleme kılavuzuna bakın. Web düzenleyicisi tamamen tarayıcınızın sanal alanında çalışır. Depoyu klonlamaz, bunun yerine hizmetlerin API'lerini doğrudan tarayıcınızdan çağırarak kodunuzu yükler. Çalışmanız siz taahhüt edene kadar tarayıcının yerel deposuna kaydedilir. Herhangi bir yeni çalışmanın kalıcı olması için değişikliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İlişkili bir bilgi işlem olmadığından kodunuzu oluşturup çalıştıramayacak veya entegre terminali kullanamayacaksınız. Extensionspanel'de yalnızca web'de çalışabilen uzantıların bir alt kümesi görünür ve kurulabilir. Benzer şekilde, web'de belirli programlama dillerine yönelik destek daha sınırlı olabilir.

Web Sitesi: github.dev

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