WebCatalog

Google Recorder

Google Recorder

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: recorder.google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Google Recorder çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Web için Recorder ile sesinizi paylaşın, oynatın ve arayın. Google Pikselinizdeki Kaydedici uygulamasından yedeklenen kayıtlar burada görünecektir. Google Kaydedici: Şimdiye kadarki en akıllı Kaydedici. Kayıtlarınızı arayabilmeniz, düzenleyebilmeniz ve paylaşabilmeniz için sesi anında metne dönüştürün. Hızlıdır, kolaydır ve hatta çevrimdışı çalışır.

Web Sitesi: recorder.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Recorder ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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