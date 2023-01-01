WebCatalog
Google Search Central

Google Search Central

developers.google.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Search Central çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eski adıyla Google Web Yöneticileri olan Google Arama Merkezi, web sitenizin Google Arama'da bulunabilir olmasını sağlayacak kaynaklarla içeriğinizi doğru kişilerin görüntülemesine yardımcı olmak için burada. SEO'da yeni misiniz? Google Arama'ya yönelik bu hızlı başlangıcı okuyarak başlayın.

Web Sitesi: developers.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Search Central ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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