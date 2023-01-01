Google Alerts, arama motoru şirketi Google tarafından sunulan bir içerik değişikliği tespit ve bildirim hizmetidir. Hizmet, kullanıcının arama terimleriyle eşleşen web sayfaları, gazete makaleleri, bloglar veya bilimsel araştırmalar gibi yeni sonuçlar bulduğunda kullanıcıya e-posta gönderir. 2003 yılında Google, Naga Kataru'nun çabalarının sonucu olan Google Alerts'i başlattı. Adı Google Alerts'e ait üç patentte yer alıyor. Google, sistemin 2013 yılı itibarıyla düzgün çalışmadığını bildirdi: "Uyarıların istediğimiz kadar kapsamlı olmamasıyla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz". Ancak hizmet hâlâ çalışır durumdadır ve dünya çapında tamamen erişilebilir durumdadır. Google Alerts, kritik performans sorunları ve geçici bölgesel kullanılamama durumuyla karşılaşmaya devam etti ancak Google teknik desteği, resmi forumunda kullanıcılar tarafından bildirilen sorunları başarıyla çözüyor. Dizin oluşturma, Google'ın bir siteyi taramak için botlarını göndermesi durumunda SEO topluluğunda bilinen bir terimdir. ve sayfa veritabanına eklenir ve kullanıcı belirli bir anahtar kelime kümesini yazdığında ortaya çıkar. DigitalGov bunu şu şekilde ifade ediyor: "Eğer web sitesi doğru bir şekilde optimize edilirse, Google ve diğer arama motorları sayfaları ve ilgili anahtar kelimeleri tarayıp dizine ekleyecek ve böylece bir kullanıcı ilgili bilgiyi ararken devlet web sitesinin arama motorlarında üst sıralarda görünmesine olanak tanıyacaktır. "

Web Sitesi: google.com

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