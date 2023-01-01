Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Google Ads (eski adıyla Google AdWords), reklamverenlerin web kullanıcılarına kısa reklamlar, hizmet teklifleri, ürün listeleri veya videolar görüntülemek için teklif verdiği, Google tarafından geliştirilen bir çevrimiçi reklamcılık platformudur. Reklamları hem Google Arama gibi arama motorlarının sonuçlarına (Google Arama Ağı) hem de arama dışı web sitelerine, mobil uygulamalara ve videolara (Google Görüntülü Reklam Ağı) yerleştirebilir. Hizmetler, tıklama başına ödeme (PPC) fiyatlandırma modeli kapsamında sunulmaktadır. Google Ads, Alphabet Inc.'in ana gelir kaynağıdır ve 2019'da 134,8 milyar ABD doları tutarında katkı sağlamıştır.

Web Sitesi: ads.google.com

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