Google Analytics, Google tarafından sunulan, web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analitiği hizmetidir ve şu anda Google Marketing Platform markası bünyesinde bir platform olarak hizmet vermektedir. Google, Urchin'i satın aldıktan sonra hizmeti Kasım 2005'te başlattı. 2019 itibarıyla Google Analytics, web üzerinde en yaygın kullanılan web analizi hizmetidir. Google Analytics, Mobil Uygulamalar için Google Analytics olarak bilinen, iOS ve Android uygulamasından kullanım verilerinin toplanmasına olanak tanıyan bir SDK sağlar. Google Analytics tarayıcılar, tarayıcı uzantıları, güvenlik duvarları ve diğer yollarla engellenebilir.

Web Sitesi: marketingplatform.google.com

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