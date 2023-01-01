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Microsoft Advertising

Microsoft Advertising

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Microsoft Reklamcılık (eski adıyla Bing Ads, Microsoft adCenter ve MSN adCenter), hem Bing hem de Yahoo! platformlarında tıklama başına ödemeli reklamcılık sağlayan bir hizmettir. arama motorları. Haziran 2015 itibarıyla Bing Ads, Amerika Birleşik Devletleri'nde %33 pazar payına sahiptir.

Web Sitesi: microsoft.com

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