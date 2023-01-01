Web sitenize trafik çekin, marka bilinirliğini artırın, uygulamanızı tanıtın ve çevrimiçi satışlarınızı artırın Yahoo! Native (eskiden Yahoo! Reklamcılık, Yahoo! Arama Pazarlamacılığı ve Yahoo! Gemini olarak biliniyordu), Yahoo tarafından sağlanan yerel bir "Tıklama başına ödeme" İnternet reklamcılığı hizmetidir. Yahoo, 'Overture Services, Inc.'i satın aldıktan sonra bu hizmeti sunmaya başladı. Yahoo Native'in mevcut teklifi 2014 yılında Yahoo! İkizler burcu. Hem Yahoo hem de AOL mülklerinin yanı sıra diğer medya kuruluşlarının reklamlarını yönetir.

Web Sitesi: gemini.yahoo.com

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