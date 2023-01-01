WebCatalog
Yahoo Native

Yahoo Native

gemini.yahoo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yahoo Native çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web sitenize trafik çekin, marka bilinirliğini artırın, uygulamanızı tanıtın ve çevrimiçi satışlarınızı artırın Yahoo! Native (eskiden Yahoo! Reklamcılık, Yahoo! Arama Pazarlamacılığı ve Yahoo! Gemini olarak biliniyordu), Yahoo tarafından sağlanan yerel bir "Tıklama başına ödeme" İnternet reklamcılığı hizmetidir. Yahoo, 'Overture Services, Inc.'i satın aldıktan sonra bu hizmeti sunmaya başladı. Yahoo Native'in mevcut teklifi 2014 yılında Yahoo! İkizler burcu. Hem Yahoo hem de AOL mülklerinin yanı sıra diğer medya kuruluşlarının reklamlarını yönetir.

Web Sitesi: gemini.yahoo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yahoo Native ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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