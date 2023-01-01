Yahoo! Mail, şu anda Verizon'un bir yan kuruluşu olan Amerikan şirketi Yahoo! tarafından 8 Ekim 1997'de başlatılan bir e-posta hizmetidir. Dört farklı e-posta planı sunar: üçü kişisel kullanım için (Temel, Artı ve Reklamsız), diğeri ise işletmeler için. Ocak 2020 itibarıyla Yahoo! Mail'in 225 milyon kullanıcısı vardı. Kullanıcılar, standart bir web tarayıcısı kullanılarak erişilebilen web posta arayüzünü kullanarak posta kutularına erişebilir ve bunları yönetebilirler. Bazı hesaplar standart posta protokollerinin (POP3 ve SMTP) kullanımını da destekliyordu. 2015'ten bu yana, kullanıcılar Yahoo dışındaki e-posta hesaplarını da web posta istemcisine bağlayabiliyor. Uzun yıllar boyunca kullanıcılar ''@yahoo.com'' veya "@ymail.com" veya ulusal bir e-posta adresi kullanarak hesap açabiliyorlardı. alan adı (Fransa'da ''@yahoo.fr'', Birleşik Krallık'ta ''@yahoo.co.uk'', İtalya'da ''@yahoo.it'' vb.). Şu anda Yahoo! kullanıcıların yalnızca ''@yahoo.com'' hesaplarını kaydetmesine izin verir.

Web Sitesi: mail.yahoo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yahoo Mail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.