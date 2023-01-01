Microsoft Intune, hem kurumsal hem de BYOD cihazları için Microsoft bulut tabanlı birleştirilmiş uç nokta yönetimi hizmetidir. Microsoft Endpoint Configuration Manager'ın bazı "şirket içi" işlevlerini Microsoft Azure bulutuna genişletir.

Web Sitesi: microsoft.com

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