WebCatalog
Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

outlook.office.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Outlook Calendar Business çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook Takvimi. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu, web üzerinde Skype ve uyarıların yanı sıra tüm web uygulamalarını kapsayan birleşik temaları da içerir. Web üzerinde Outlook, Office 365 ve Exchange Online abonelerinin kullanımına açıktır ve kullanıcıların, Microsoft Outlook veya diğer e-posta istemcilerinin yüklenmesini gerektirmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla e-posta hesaplarına bağlanmalarını sağlamak için şirket içi Exchange Sunucusuna dahildir. .

Web Sitesi: microsoft.com

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