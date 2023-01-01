Microsoft OneNote, serbest biçimli bilgi toplama ve çok kullanıcılı işbirliğine yönelik bir not alma programıdır. Kullanıcıların notlarını, çizimlerini, ekran kırpıntılarını ve sesli yorumlarını toplar. Notlar, İnternet veya ağ üzerinden diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Daha önce OneNote, 2019 sürümünden önce öncelikle Microsoft Office paketinin bir parçası olarak mevcuttu. Microsoft artık OneNote sürümlerini Windows 10, macOS, iOS ve Android uygulama mağazaları aracılığıyla ücretsiz, bağımsız bir uygulama olarak dağıtıyor. Microsoft ayrıca OneDrive ve Web için Office'in bir parçası olarak OneNote'un web tabanlı bir sürümünü de sağlar; Bu sürüm, kullanıcıların notları bir web tarayıcısında düzenlemesine olanak tanır.

Web Sitesi: onenote.com

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