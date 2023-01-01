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Evernote

Evernote

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Web Sitesi: evernote.com

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Evernote, not alma, düzenleme, görev yönetimi ve arşivleme için tasarlanmış bir uygulamadır. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Evernote Corporation tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların metin, çizim, fotoğraf veya kayıtlı web içeriği olabilecek notlar oluşturmasına olanak tanır. Notlar not defterlerinde saklanır ve etiketlenebilir, açıklama eklenebilir, düzenlenebilir, aranabilir, ek verilebilir ve dışa aktarılabilir. Evernote, Android, iOS, macOS ve Microsoft Windows için platformlar arasıdır. Aylık kullanım limitleriyle kullanımı ücretsizdir ve limitlerin genişletilmesi veya kaldırılması için ücretli planlar sunar.

Web Sitesi: evernote.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Evernote ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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