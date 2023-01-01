Roam Research

Kullanımı bir word belgesi veya madde işaretli liste kadar kolay ve ilgili fikirleri bulmak, toplamak ve bağlamak için bir grafik veritabanı kadar güçlü. Başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın veya tüm verilerinizi yerel olarak depolayın.

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