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Roam Research

Roam Research

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Web Sitesi: roamresearch.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Roam Research çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kullanımı bir word belgesi veya madde işaretli liste kadar kolay ve ilgili fikirleri bulmak, toplamak ve bağlamak için bir grafik veritabanı kadar güçlü. Başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın veya tüm verilerinizi yerel olarak depolayın.

Web Sitesi: roamresearch.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Roam Research ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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