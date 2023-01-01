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Simplenote

Simplenote

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Web Sitesi: simplenote.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Simplenote çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Simplenote, Markdown desteğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Platformlar arası uygulamalara ek olarak, çoğu web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. Simplenote'un dışarıdan erişilebilen bir API'si vardır ve diğer istemcilerin yazılmasına olanak tanır: macOS Dashboard widget'ı DashNote; Platformlar arası bir SimpleNote istemcisi olan nvPY; diğerleri arasında. Ayrıca macOS programı Notational Velocity ve Windows yardımcı programı ResophNotes da Simplenote ile senkronize edilebilir.

Web Sitesi: simplenote.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simplenote ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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