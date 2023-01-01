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Simplenote, Markdown desteğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Platformlar arası uygulamalara ek olarak, çoğu web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. Simplenote'un dışarıdan erişilebilen bir API'si vardır ve diğer istemcilerin yazılmasına olanak tanır: macOS Dashboard widget'ı DashNote; Platformlar arası bir SimpleNote istemcisi olan nvPY; diğerleri arasında. Ayrıca macOS programı Notational Velocity ve Windows yardımcı programı ResophNotes da Simplenote ile senkronize edilebilir.

Web Sitesi: simplenote.com

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