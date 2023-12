Google Keep, Google tarafından geliştirilen bir not alma hizmetidir. 20 Mart 2013'te kullanıma sunulan Google Keep, web üzerinde mevcuttur ve Android ve iOS mobil işletim sistemleri için mobil uygulamalara sahiptir. Keep, not almak için metin, listeler, resimler ve ses dahil olmak üzere çeşitli araçlar sunar. Kullanıcılar, Google Asistan ile entegre olan hatırlatıcılar ayarlayabilir. Görüntülerden metin, optik karakter tanıma kullanılarak çıkarılabilir ve ses kayıtları yazıya dönüştürülebilir. Arayüz, tek sütunlu görünüme veya çok sütunlu görünüme izin verir. Notlar renk kodlu olabilir ve düzenleme için etiketler uygulanabilir. Daha sonraki güncellemeler, notları sabitlemek ve notlar üzerinde diğer Keep kullanıcılarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için işlevsellik ekledi. Google Keep karışık eleştiriler aldı. 2013'teki lansmandan hemen sonra yapılan bir inceleme, hızına, sesli notların kalitesine, senkronizasyona ve Android ana ekranına yerleştirilebilecek widget'a övgüde bulundu. 2016'daki incelemeler, biçimlendirme seçeneklerinin eksikliğini, değişikliklerin geri alınamamasını ve yalnızca iki görüntüleme modu sunan bir arayüzü eleştirdi; ancak her ikisi de uzun notları işleme açısından beğenilmedi. Ancak Google Keep, evrensel cihaz erişimi, diğer Google hizmetleriyle yerel entegrasyon ve optik karakter tanıma yoluyla fotoğrafları metne dönüştürme seçeneği gibi özelliklerden ötürü övgü aldı.

