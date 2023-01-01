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Sticky Notes

Sticky Notes

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Web Sitesi: onenote.com

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Yapışkan Notlar, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10'da bulunan bir masaüstü not uygulamasıdır. Uygulama hızlı bir şekilde yüklenir ve kullanıcıların masaüstündeki post-it notu benzeri pencereleri kullanarak hızlı bir şekilde not almalarına olanak tanır. Yapışkan Notlar, 2002 yılında Windows XP Tablet Sürümü'nde ortaya çıktı ve Windows Kenar Çubuğu için bir araç olarak Windows Vista'ya dahil edildi. Microsoft'a göre, Nisan 2016 itibarıyla aylık sekiz milyon Yapışkan Not kullanıcısı vardı. Outlook.com ve Microsoft Teams'de yerleşiktir.

Web Sitesi: onenote.com

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