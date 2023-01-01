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Google Slides

Google Slides

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Google Slaytlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı ofis yazılımı paketinin parçası olarak sunulan bir sunum programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve e-tablo olan Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'ı da içerir. Google Slaytlar bir web uygulaması, Android, iOS, Windows, BlackBerry için mobil uygulama ve Google'ın ChromeOS'unda masaüstü uygulaması olarak mevcuttur. Uygulama, Microsoft PowerPoint dosya formatlarıyla uyumludur. Slaytlar, kullanıcıların diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken çevrimiçi sunumlar oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Düzenlemeler, sunumdaki değişiklikleri izleyen bir revizyon geçmişiyle kullanıcı tarafından izlenir. Her editörün konumu, editöre özel bir renk/imleç ile vurgulanır ve sistem, değişen derecelerdeki izinlerle kullanıcıların neler yapabileceğini düzenler. Güncellemeler, sunumlar için önerilen düzenler ve resimler sunan "Keşfet" ve kullanıcıların diğer kullanıcılara görev atamasına olanak tanıyan "Eylem öğeleri" dahil olmak üzere makine öğrenimini kullanan özellikler getirdi.

Web Sitesi: google.com

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