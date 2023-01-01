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Microsoft To Do

Microsoft To Do

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Web Sitesi: todo.microsoft.com

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Microsoft To Do (önceden Microsoft To-Do olarak adlandırılıyordu), bulut tabanlı bir görev yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcıların görevlerini akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan yönetmelerine olanak tanır. Teknoloji, Microsoft tarafından satın alınan Wunderlist'in arkasındaki ekip tarafından üretiliyor ve bağımsız uygulamalar, Outlook ürün serisinin mevcut Görevler özelliğini besliyor.

Web Sitesi: todo.microsoft.com

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