Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Microsoft To Do (önceden Microsoft To-Do olarak adlandırılıyordu), bulut tabanlı bir görev yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcıların görevlerini akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan yönetmelerine olanak tanır. Teknoloji, Microsoft tarafından satın alınan Wunderlist'in arkasındaki ekip tarafından üretiliyor ve bağımsız uygulamalar, Outlook ürün serisinin mevcut Görevler özelliğini besliyor.

Web Sitesi: todo.microsoft.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft To Do ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.