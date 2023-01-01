Google Docs

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Google Dokümanlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir kelime işlemcidir. Bu hizmet aynı zamanda sırasıyla bir e-tablo ve sunum programı olan Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'ı da içerir. Google Dokümanlar bir web uygulaması, Android, iOS, Windows, BlackBerry için mobil uygulama ve Google'ın ChromeOS'unda masaüstü uygulaması olarak mevcuttur. Uygulama Microsoft Office dosya formatlarıyla uyumludur. Uygulama, kullanıcıların diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken çevrimiçi olarak dosya oluşturmasına, görüntülemesine ve düzenlemesine olanak tanır. Düzenlemeler, değişiklikleri gösteren bir revizyon geçmişiyle kullanıcı tarafından izlenir. Bir editörün konumu, editöre özel bir renk ve imleçle vurgulanır. İzin sistemi kullanıcıların neler yapabileceğini düzenler. Güncellemeler, bir belgenin içeriğine göre arama sonuçları sunan "Keşfet" ve kullanıcıların diğer kullanıcılara görev atamasına olanak tanıyan "Eylem öğeleri" gibi makine öğrenimini kullanan özellikler getirdi.

Web Sitesi: google.com

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